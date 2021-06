Cabeças e outros restos mortais são jogados em sessões eleitorais durante votações

Duas cabeças e outros restos mortais foram abandonados em urnas durante as eleições realizadas neste domingo no México para renovar as 500 cadeiras na Câmara dos Deputados e mais de 20.000 cargos locais.

De acordo com o portal 20 Minutos, o caso aconteceu na cidade de Tijuana uma hora após o início das eleições. Um homem se aproximou de uma das seções eleitorais e atirou uma cabeça.

A votação foi interrompida e foi necessária a intervenção da polícia. Algumas horas depois, em uma seção eleitoral da mesma região, um homem deixou outra cabeça e restos humanos dentro de uma caixa de madeira, que foi colocada ao lado das urnas.

Confira mais:

Nas proximidades de uma terceira seção eleitoral, foram encontrados sacos com restos mortais, segundo relatório do Ministério Público.

Tijuana passa por uma forte onda violência ligada ao tráfico de drogas. A campanha foi marcada pela violência, com 91 políticos assassinados desde setembro, 36 deles candidatos ou pré-candidatos.