VÍDEO: Homem se recupera após ataque de urso selvagem em parque nacional

Um homem se recupera após ataque recente de um forte urso em um parque nacional nos Estados Unidos.

O caso aconteceu no Parque Nacional de Yellowstone, uma área selvagem e de recreação com quase 3.500 milhas quadradas no topo de um ponto quente vulcânico.

Como detalhado pelo site ABC News, o homem foi vítima de um ataque de um urso-pardo, um dos maiores carnívoros terrestres da atualidade.

Reprodução – YouTube

Homem se recupera após ataque de urso pardo

Como revelado pelo portal, o acontecimento preocupou moradores da região no estado de Wyoming.

Ainda de acordo com as informações, apesar do grande susto, ele já passa bem. Confira video:

