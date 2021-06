Vídeo: Cachorro tenta se aproximar de bisão e leva um ‘chega para lá’; assista

Compartilhado recentemente pelo perfil do Instagram The Real Nature Page, um vídeo traz mais um registro de como os animais se comportam quando estão em contato com outras espécies.

Para quem está curioso, na gravação, que já soma milhares de visualizações e curtidas, é possível ver o momento exato em que um cachorro tenta se aproximar de um bisão e leva um empurrão do animal maior.

De acordo com a legenda do vídeo, trata-se de um cachorro da raça pitbull.

Você pode se interessar por:

Ao analisar as imagens, é possível escutar uma pessoa tentando alertar o doguinho, porém a iniciativa não obtém sucesso e ele acaba sendo atingido pelo búfalo-americano (nome como também é conhecido o bisão).

Por fim, não foram compartilhadas informações sobre o estado de saúde do cachorro e nem se ele sofreu algum ferimento grave.

Internautas reagiram ao vídeo

Isso mesmo! Os internautas aproveitaram a oportunidade e compartilharam suas impressões sobre a gravação, deixando mensagens como:

E então, está curioso e que ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

O que acha de assistir mais um vídeo?