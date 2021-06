Vídeo impressionante: drone captura seu próprio fim ao cair diretamente em um vulcão em erupção

Em um vídeo impressionante, um drone capturou seu ‘próprio fim’ ao cair diretamente em um vulcão em erupção.

O registro foi compartilhado recentemente no Instagram pelo site Meganoticias e já conta com quase 700 mil visualizações.

Nas imagens, é possível ver um rio de lava incandescente e em meio à atividade frenética que emana da cratera.

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o caso foi registrado em Fagradalsjfall, vulcão mais ativo da Islândia. Confira o vídeo compartilhado no Instagram.

