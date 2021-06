Vídeo flagra aranha devorando lentamente rato preso em sua teia; assista

Este é o típico vídeo com um registro que para alguns pode ser considerado forte, mas que somente representa como funciona o reino animal e como as espécies precisam se comportar para garantir a sua sobrevivência.

Para quem está curioso, em uma gravação compartilhada pelo perfil do Instagram The Real Nature Page, uma aranha foi registrada em seu momento de refeição, se alimentando com um rato preso em sua teia.

Sobre a aranha vermelha

Embora para alguns insetos e animais a aranha vermelha possa ser considerada uma predadora, de acordo com detalhes compartilhados pelo Portal de Zoologia de Pernambuco, ela “é uma espécie inofensiva e pode ser considerada como uma importante controladora de populações de cupins e outros insetos”.

Internautas reagiram ao vídeo

Além das visualizações, a gravação recebeu diversos comentários, como:

“Uau, isso vai alimentá-la por dias!”;

“Comida para um ano”;

“Tenho comida suficiente para semanas”.

E então, está curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

