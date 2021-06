Final feliz para o tigre que foi traficado por lutador de MMA. Veja vídeo

“Forçar esses animais a viver nessas condições, confinados e tratados como um “animal de estimação” é um risco desumano e sério para a segurança pública, não importa o quão “fofo” ou “domesticado” o animal possa parecer”, disse presidente da organização que mantém o santuário para onde o tigre foi encaminhado.

Um tigre-de-bengala foi resgatado em Houston, nos Estados Unidos, e foi encaminhado para um santuário no norte do estado do Texas, o Cleveland Amory Black Beauty Ranch. O santuário é administrado pela Humane Society dos Estados Unidos e é um dos mais antigos santuários de animais do país.

O tigre indiano também é conhecido como tigre-de-bengala e, no momento do resgate, as autoridades policiais de Houston disseram que o animal parecia ileso. Veja o vídeo do momento do resgate, publicado pelo departamento de polícia de Houston. Nele, aparecem o comandante Ron Borza e a dona do tigre acariciando e alimentando o animal. O oficial da polícia disse que permitiu que a dona viesse porque o animal estava “agitado”.

Houston Police announced they’ve found the missing tiger seen in a Houston neighborhood last week. HPD says India the tiger is now safe and appears to be unharmed



Noelle Almrud, diretora sênior da Black Beauty, esteve em Houston dias depois do resgate para levar o tigre de aproximadamente nove meses. “As autoridades de Houston fizeram um trabalho incrível nos últimos dias para localizar o tigre e garantir a segurança das pessoas e do animal. O Black Beauty Ranch fornecerá um santuário seguro para ele e lhe dará uma dieta adequada, enriquecimento, um amplo habitat natural de floresta onde ele pode passear com segurança e fornecerá tudo o que ele precisa para ser o tigre selvagem saudável que merece ser”, disse a diretora.

Kitty Block, presidente e CEO da Humane Society dos Estados Unidos, disse: “Não podemos ter animais selvagens perigosos perambulando pelos bairros ou morando nas casas das pessoas. Forçar esses animais a viver nessas condições, confinados e tratados como um “animal de estimação” é um risco desumano e sério para a segurança pública, não importa o quão “fofo” ou “domesticado” o animal possa parecer. Grandes felinos como o tigre-de-bengala expressam comportamentos naturais e imprevisíveis que podem ocorrer a qualquer momento. Situações como essa são a razão pela qual estamos trabalhando para aprovar uma legislação federal. A Lei de Segurança Pública do Big Cat proibiria manter grandes felinos como animais de estimação”.

Tráfico de animais exóticos é crime

De acordo com informações da imprensa local, nenhuma acusação foi movida contra a proprietária do tigre, que supostamente é a esposa de Victor Cuevas, lutador de MMA, que foi visto passeando com o tigre em plena via pública como se fosse um cão.

Cuevas é acusado de ter cometido um assassinato em 2017 e estava em liberdade sob fiança. Sua fiança foi revogada depois que o tigre escapou e ele foi acusado de fugir da polícia. O advogado de Cuevas, Mike Elliott, afirmou ao jornal Sunday Times que o tigre não pertence nem a Cuevas e nem à sua esposa.

Mas, o fato é que Victor Cuevas postou em seu Instagram pessoal uma sequencia de fotos demonstrando que era de fato o dono do animal. Ele escreveu: “Amamos você de todo o coração, menino. Para sempre”.

Além disso, de acordo com as informações da polícia de Houston, foi a esposa de Victor Cuevas que entregou o tigre. A investigação continua em andamento.