Vídeo: ‘Super-Homem’ de Aracaju é atropelado por ônibus e segue tranquilamente; ‘sou de aço’

Um vídeo compartilhado recentemente no perfil do Instagram do locutor e animador Luiz Ribeiro de Andrade, de Aracaju, capital do estado de Sergipe, tem repercutido entre os internautas e mostra uma situação inusitada vivida pelo profissional.

Com mais de 28 mil visualizações em pouco tempo de publicada, a gravação mostra o momento em que “Klark Kent”, como se identifica o homem de 35 anos em sua rede social, é atropelado por um ônibus de transporte coletivo.

No vídeo, logo após o ocorrido, é possível escutar Luiz dizer: “Agora eu vi que sou de aço”.

Embora o momento de tensão, ao que tudo indica, a situação terminou bem e o “Super-Homem” escapou sem nenhum ferimento grave. Inclusive, é possível ver Ribeiro em outros registros em sua conta do Instagram.

Aos que estão curiosos, em outra publicação, “Klark Kent” passa por uma situação semelhante, com o freio do ônibus, porém, desta vez, o veículo de transportes consegue frear a tempo.

E então, quer ver como foi este momento? Confira abaixo as duas publicações. (Caso não consiga visualizá-las, acesse os links: LINK 1 e LINK 2).

