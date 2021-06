Vídeo mostra homem ‘brincando’ com crocodilo e animal tentando atacá-lo; assista

Este é o típico vídeo com um registro que em nenhuma hipótese deve ser reproduzido, devido ao risco de um acidente grave ou até mesmo fatal. Aos que estão curiosos, nesta oportunidade, o influenciador Matt Wright aparece interagindo com um crocodilo, como se estivesse brincando.

Na gravação, que em apenas uma hora de publicação já superou as 30 mil visualizações no Instagram, é possível ver que Matt segura por diversas a boca do réptil, enquanto o animal tenta atacá-lo.

Embora a situação possa parecer de tensão para alguns, ao que tudo indica, tudo terminou bem.

Você pode se interessar por estas sugestões:

Internautas reagiram ao vídeo

Isso mesmo! E junto com as visualizações, deixaram comentários como:

“Você é corajoso e louco ao mesmo tempo”;

“Homem valente”;

“Essa coisa ainda pode agarrá-lo e afogá-lo, senhor”;

“Triturador de ossos”;

“O que é que você está pensando?”;

“Matt, você me dá muita ansiedade!”.

Preparado para ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

E então, o que acha de assistir mais um vídeo?