Vídeo: avião faz pouso de emergência em rodovia movimentada

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que um avião de pequeno porte da policia de Los Angeles, nos Estados Unidos, realiza um pouso de emergência em uma rodovia bastante movimentada.

O incidente ocorre no último dia 1º de junho e foi gravado por um motorista que passava pelo local em alta velocidade.

No avião estava apenas o piloto e um aluno, que conseguiram pousar sem ferimentos. O motivo do pouso de emergência.

O piloto do avião fez contato com a torre minutos depois de levantar vôo e avisou dos problemas técnicos e da intenção de pousar na rodovia. Um contato direto da torre com a polícia possibilitou que as autoridades conseguissem diminuir o fluxo de carros naquele local e improvisaram uma das faixas como pista de aterrissagem.

Veja o vídeo: