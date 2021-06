Vídeo mostra desafio viral da Internet que quase acabou com a vida de uma adolescente

Uma adolescente de Biscaia, na Espanha, poderia ter morrido atropelada devido a um desafio viral na Internet que consiste em empurrar uma pessoa contra desconhecidos na rua. A jovem saiu da calçada e um carro chegou a bater nela, o que a levou para o hospital.

De acordo com o portal espanhol 20 Minutos, o caso aconteceu no último fim da semana e vídeos do momento começaram a circular pelas redes sociais mostrando o resultado perigoso que algumas “brincadeiras” disseminadas nas redes sociais podem ter.

A gravação mostra um grupo de meninas caminhando na rua. A certa altura, uma das jovens é empurrada contra outro grupo de pessoas e gravada pelas amigas, que se desesperam ao perceber que a jovem se desequilibra e quase é atropelada.

A vítima foi levada para o hospital consciente e recebeu tratamento para ferimentos superficiais, que não eram graves.

Este não foi o único desafio viral arriscado na Espanha

Um adolescente de 14 anos em Madri, foi filmada enquanto batia em outra garota. A agressão foi motivada por um desafio viral chamado “a caça aos elegantes”, que consiste em acumular ataques contra pessoas que parecem vir de uma classe mais alta ou boa posição social.

Confira mais:

Em março de 2021, um dos vídeos se tornou viral, uma adolescente é gravada sendo brutalmente agredida no final de uma contagem regressiva até três. Jovens do vídeo informam que aquela foi a “sexta luta do dia”.

Segundo a Polícia Nacional, a menor foi identificada, embora não tenha recebido queixa formal do ataque. Sua identidade e as acusações estão no Ministério Público Juvenil espanhol.