Imagens fortes: vídeo angustiante registra momento em que tubarão ataca golfinho em praia movimentada cheia de turistas

Um vídeo angustiante registrou o momento em que um tubarão ataca um golfinho em uma praia movimentada nos Estados Unidos.

O registro foi compartilhado recentemente no YouTube pelo canal Chris Polinsky e já conta com quase 20 milhões de visualizações.

Nas imagens sensíveis, é possível ver a luta pela sobrevivência, em um brutal ataque na costa movimentada.

Vídeo angustiante registra momento em que tubarão ataca golfinho em praia movimentada

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o caso foi registrado em Jacksonville, cidade mais populosa do estado norte-americano da Flórida. Confira o vídeo compartilhado no Youtube (Imagens fortes):

