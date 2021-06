“Corre, menino!”. Correria em ponto vacinação no Ceará é registrada por internautas. Veja vídeo.

Pessoas que estavam se vacinando e o pessoal de saúde no local pensaram que um arrastão estava acontecendo dentro do centro de vacinação. Tumulto e correria foram registrados nas redes sociais.

Uma correria em um centro de vacinação no Ceará foi compartilhada na última quinta-feira, 02, nas redes sociais. Os vídeos foram postados por vários usuários e uma versão editada do vídeo foi compartilhada no perfil @fortalezaordinaria. Confira.

Um usuário comentou: “desculpa estou rindo com respeito e de máscara 😷”. Outro seguidor do perfil escreveu: “Oxe, uma mulher gritando causou essa confusão todinha ? 😂😂😂😂 O povo já tá tão no automático que tudo é corre ‘mininu kkkkk’”.

Leia mais notícias como esta:

A razão da correria e do tumulto foi uma falha de comunicação. Segundo o jornal Diário do Nordeste, um assalto teria acontecido em frente ao Centro de Eventos do Ceará, onde está funcionando um ponto de vacinação contra a Covid-19 na capital do estado. A situação assustou os profissionais da Educação que estavam esperando ser vacinados e fez com que todos saíssem correndo do local.

De acordo com as informações de quem estava no momento, as pessoas pensaram que estava acontecendo um arrastão dentro do edifício, uma tática de roubo coletivo urbano bastante comum, principalmente nas capitais.

A Polícia Militar do Ceará confirmou que uma mulher foi ameaçada com uma faca na calçada do ponto de vacinação e teve seus pertences roubados. Ela pediu socorro aos guardas municipais do Centro de Eventos e isso fez com que as pessoas que estavam dentro do local se assustassem e pensassem que o roubo teria acontecido dentro do edifício.