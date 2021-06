Um vídeo impactante registrou o momento dramático em que um homem resgata um cachorro preso na lama e cercado por urubus.

A cena impactante aconteceu na Reserva Nacional Lago Peñuelas, na Região de Valparaíso, no Chile, de acordo com o site T13.

Nas imagens, é possível ver o socorrista se rastejando de forma prudente sobre a lama/lodo para salvar o animal.

O cachorro estava preso em um buraco, próximo dos urubus. Após conseguir escapar, ele caminha com muita dificuldade.

Vídeo registra momento dramático em que homem resgata cachorro preso na lama e cercado por urubus

O registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

“Herói sem capa”, “que comovente” e “obrigado por salvar esse pequeno” foram alguns dos comentários.

Ainda de acordo com as informações, o pequeno registro foi compartilhado nas redes sociais. Confira o vídeo compartilhado no Instagram:

Com informações do site T13

LEIA TAMBÉM: