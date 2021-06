Vídeo: Crocodilos ‘brotam’ do piso de quintal de residência e situação gera pânico; assista

Um vídeo compartilhado recentemente no TikTok pelo usuário @jamizqyl33, mostra uma situação inusitada enfrentada por um grupo de resgate de animais. Embora não haja muitos detalhes sobre o caso, as imagens por si só demonstram o ocorrido.

Na gravação, que já ultrapassou as 12 milhões de visualizações, é possível ver que o serviço de proteção está tentando resgatar um crocodilo que apareceu no piso do quintal de uma residência, quando algo inesperado acontece. Para quem está curioso, as imagens mostram um segundo réptil “brotando” do interior do solo e perseguindo algumas pessoas que estavam no local.

Em meio ao susto e risadas, ao que se pode notar, o responsável do grupo de resgate consegue capturar o segundo animal que estava solto.

Os internautas aproveitaram o registro e deixaram diversos comentários, dentre eles:

“Quando as aulas de pole dance servem para alguma coisa”;

“Meu Deus”;

“Como eles pararam aí?”.

E então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no TikTok. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

