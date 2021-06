Vídeo registra momento em que turistas são perseguidos a toda velocidade por hipopótamo; confira

Um passeio simples para fotografar animais em um lago no Quênia, país na África Oriental, este era o objetivo de Dicken Muchena, de 27 anos, e seus amigos que participavam de uma viagem de barco em um safári, porém que acabou terminando de uma maneira inusitada e com um vídeo compartilhado recentemente no YouTube.

Para quem ficou curioso, na gravação, que tem repercutido, é possível ver que os turistas estão aparentemente tranquilos em seu passeio, quando são surpreendidos por um hipopótamo. A situação fica ainda mais tensa quando o animal resolve perseguir a pequena embarcação a toda velocidade.

Por sorte, embora o momento de tensão, de acordo com detalhes revelados pelo portal Depor, os turistas conseguiram escapar do animal e a situação terminou bem.

Fique atento e siga as orientações

Quando pensamos em safáris, é importante que fique atento a todas as orientações e as siga em sua totalidade, evitando assim um acidente grave ou até mesmo fatal.

E lembre-se: em qualquer outra situação, caso aviste um animal selvagem, o correto é não se aproximar e acionar imediatamente o serviço de proteção.

Mas e então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

