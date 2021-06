Vídeo impressionante registra momento em que avião gigante faz pouso ‘empinado’ no Aeroporto de Guarulhos

Um vídeo impressionante registrou o momento em que um avião gigante faz pouso ‘empinado’ no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

A gravação foi compartilhada pelo canal especializado ‘Golf Oscar Romeo’ no YouTube, que já conta com mais de 50 mil inscritos.

Nas imagens especiais, é possível ver o momento em que o Boeing 747 faz o pouso empinado, gerando belas imagens.

O momento foi captado por uma câmera instalada na pista do aeroporto, ligada 24 horas por dia.

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

“Achei esteticamente fantástico”, “muito bom, gostei muito” e “que pouso espetacular, realmente incrível mesmo contrariando o regulamento aéreo” foram alguns dos comentários.

Ainda de acordo com as informações, o caso aconteceu recentemente no terminal aéreo. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

Com informações do canal Golf Oscar Romeo

