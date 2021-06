Vídeo flagra momento em que rinoceronte ataca carro com funcionário em safári; assista

Um vídeo registrado no Serengeti Safari Park, na Alemanha, há um tempo, voltou a repercutir entre os internautas e mostra um momento vivido por um condutor. Aos que estão curiosos, nesta oportunidade, um rinoceronte foi flagrado investindo contra um carro, fazendo-o tombar e rolar.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal O Tempo, o animal que aparece nas imagens se chama Kusini e tem 30 anos.

Embora o momento de tensão, segundo informações, o motorista escapou com ferimentos leves. O gerente do safári esclareceu ainda em entrevista que o animal estava há aproximadamente um ano e meio no local e que passava por um processo de adaptação.

Por fim, o gerente acrescentou que o rinoceronte não oferece nenhum risco para as pessoas e que ele só anda livre pelas dependências do parque em horários nos quais não há visitantes.

Como citado anteriormente, a gravação voltou a repercutir entre os internautas e em apenas 1 dia de divulgação pelo perfil do Instagram The Real Nature Page, as imagens superam 190 mil visualizações.

E então, está curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

