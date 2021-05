Vídeo: Bebês ‘fazem a festa’ e uma verdadeira ‘aventura noturna’ enquanto pais dormem; assista

Este é o típico vídeo em que possivelmente muitos pais devem se identificar e que faz os internautas caírem na risada. Se você está curioso e quer saber mais sobre o que aconteceu, dois bebês protagonizaram uma verdadeira “aventura noturna” enquanto os pais dormiam.

Na gravação, que já soma mais de 170 mil visualizações no Twitter, é possível ver em modo acelerado como tudo acontece. Nesta oportunidade, as crianças despertam durante a noite e começam a brincar, com direito a tirar travesseiros e cobertores dos berços.

Ao analisar as imagens, pode-se perceber ainda que um homem, possivelmente o pai, aparece duas vezes e coloca os bebês para dormir, contudo, pouco tempo depois de deixar o quarto, os pequenos voltam a fazer a sua “festa de brincadeiras”.

E haja disposição, não é mesmo? Como se pode notar no vídeo, a aventura dura praticamente a noite toda e os pequenos brincam incansavelmente enquanto os pais dormem.

No Twitter, os internautas aproveitaram a oportunidade e deixaram comentários como:

“Que fofura, eu sei que os pais vão ficar loucos, mas eles são tão fofos”;

“Isso me lembra de alguém que quando eles dormem, fazem coisas de que não se lembram”;

“E os pais pensando que estão dormindo”.

E então, preparado para ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Twitter. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

😂😂😂😂 aventuras nocturnas!! pic.twitter.com/1VV0lRFgZ6 — Pandemia de Risaˢᵒʸ ˡᵃ ᵛᵃᶜᵘⁿᵃ (@LaPandemiaViral) May 30, 2021

