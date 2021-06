Quantos anos a mais de vida ganha quem decide parar de fumar

Deixar o cigarro não é um tarefa fácil, mas os benefícios são muitos e podem ser apresentados em uma maior expectativa de vida, segundo estudos realizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os relatórios descobriram que se uma pessoa que fuma parar aos 30 anos, ela ganhará quase 10 anos de expectativa de vida. Enquanto isso, se você abandonar aos 40 anos, ganha 9 anos de expectativa de vida.

Os fumantes chegam aos 50 anos e param, acumulam 6 anos a mais de vida. Já aos 60 anos, três anos de expectativa são ganhos.

Outro dado importante mostra as pessoas que param de fumar após ter um ataque cardíaco têm 50% menos chance de ter outro ataque cardíaco.

Benefício imediato para o corpo e para a mente

Freepik

O estudo também revelou que em apenas 12 horas sem o cigarro, o nível de monóxido de carbono no sangue volta ao normal. Entre duas e 12 semanas, a circulação melhora e a função pulmonar aumenta. Dentro de um a nove meses, a tosse e a falta de ar diminuem.

A revisão de estudos científicos de Cochrane apresentaram dados de que as pessoas que pararam de fumar por pelo menos seis semanas experimentaram menos depressão, ansiedade e estresse do que as pessoas que continuaram com o vício.

Confira mais:

Durante o tempo sem cigarro, sentimentos mais positivos e maior bem-estar psicológico foram identificados.

Os tratamentos para deixar o cigarro devem ser indicados por um médico e podem envolver tanto medicamentos, como sessões de psicoterapia. Os guias com recomendações da maioria dos países também incluem terapia de reposição nicotínica, como adesivos ou chiclete de nicotina.