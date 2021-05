Foto impressionante registra momento em que meteorito em alta velocidade cai bem próximo de vulcão ativo

Uma foto impressionante registrou recentemente o momento em que um meteorito em alta velocidade cai bem próximo de um vulcão ativo.

O fotógrafo Gunarto Song capturou o momento espetacular com sua câmera e compartilhou a imagem em sua conta do Instagram.

Como revelado, em 27 de maio, o meteorito caiu bem próximo ao topo do vulcão Merapi, considerado o mais ativo da Indonésia.

A imagem mostra como o objeto espacial, seguido por uma longa trilha brilhante, que parece atingir o topo do Merapi.

O registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

“Excelente foto”, “nossa, isso é uma imagem sensacional” e “momento raro” foram alguns dos comentários.

Ainda de acordo com as informações, o país asiático que tem a maior densidade de vulcões do mundo.

A postagem já conta com quase 25 mil curtidas na rede social. Confira a foto compartilhada no Instagram:

Com informações do fotógrafo Gunarto Song

