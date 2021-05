FOTO: captado por primeira vez animal selvagem posando diante do fenômeno aurora boreal

Foi captado pela primeira vez um animal semi-selvagem posando diante do impressionante fenômeno natureza aurora boreal.

A foto do momento foi compartilhada pelo perfil @nightlightsfilms no Instagram e já conta com quase 9 mil curtidas.

O registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

“É a primeira vez que vemos um animal semi-selvagem ficar sob tal exibição de auroras”, detalhou a página especializada.

A imagem foi feita pelo fotógrafo francês Adrien Mauduit, que conseguiu captar um momento incrível e afirmou que demorou duas horas para conseguir a imagem.

“Um dos momentos fotográficos mais absurdos que já experimentei. Fiquei por 2 horas tentando conseguir uma foto nítida daquela rena, e quando a aurora começou a explodir, 3 de 400 disparos foram nítidos”, detalhou.

Ainda de acordo com as informações, o registro foi compartilhado na semana passada. Confira foto publicada no Instagram:

