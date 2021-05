Vídeo: TikToker vai depilar as sobrancelhas e acaba perdendo os cílios. Assista!

Uma usuária do TikTok postou um vídeo, no mínimo, desesperador. Na tentativa de depilar as sobrancelhas, a cera acaba escorrendo para os cílios e ela é obrigada a arrancá-los.

A TikToker identificada como Amanda, cujo perfil é @ilikechicfilasomuch, postou um vídeo assustando os seus seguidores no qual ela, acidentalmente, acaba tendo que arrancar os próprios cílios. Ela compartilhou a sua primeira tentativa de depilar as sobrancelhas em casa, mas a cera acabou escorrendo para os cílios.

“Vou tentar depilar minhas sobrancelhas hoje”, disse ela antes de ler as instruções, que diziam: “Selecione as contas de cera de que você precisa”. Ela continua narrando: “Parece que tem um gosto tão bom”, enquanto despejava as contas de cera no caldeirão. “Uau, eles já estão derretendo!”.

“Ok, parece muito bom”, continua ela, quando verifica que todas as bolinhas derreteram na panela elétrica, e acrescenta, “Isso tem um cheiro muito bom”.

Amanda decide começar a depilação retirando os pelos que ficam entre as sobrancelhas e diz: “Tudo bem, é hora de fazer essa área primeiro!”. Ao colocar a cera no meio das sobrancelhas e puxar, ela diz: “Funcionou! Uau”.

Depois, ela começa a passar a cera nas sobrancelhas, para retirar o excesso de pelos. É quando ela mostra um take seguinte já chorando e soluçando ao ter arrancado acidentalmente os próprios cílios. Reveja!

Um usuário pergunta: “Você está bem ?!”. Amanda confirmou que estava bem e que finalmente conseguiu tirar a cera de seus cílios.