Vídeo impressionante registra momento em que polvo tenta ‘atacar’ adolescente em praia

Um vídeo impressionante registrou o momento em que um polvo, aparentemente, tenta ‘atacar’ uma adolescente em uma região de praia.

O pequeno vídeo que registrou o momento foi compartilhado recentemente nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o polvo se aproxima do pé, no entanto, se assusta com a reação da jovem.

No entanto, o local do registro é desconhecido. Confira o vídeo compartilhado no YouTube.

Polvo ‘ataca’ turista na Austrália

Neste mês, outro vídeo registrou o momento em que um polvo furioso ‘ataca’ um homem em um famoso ponto de mergulho na Austrália.

O registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados. Confira:

LEIA TAMBÉM: