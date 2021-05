Vídeo: Crocodilo ataca e devora brutalmente cachorrinho que passeava por lago; assista

Recentemente, havíamos compartilhado um vídeo que retrata a vida selvagem, mostrando o ataque de um crocodilo a um cachorro e uma situação semelhante aconteceu, porém, desta vez, na Índia.

Para quem está curioso, a gravação, que já ultrapassa as 20 mil visualizações em pouco tempo de publicada, mostra como o réptil se aproxima calmamente do doguinho e protagoniza seu ataque padrão, deixando a presa sem reação.

Ao analisar o vídeo, é possível perceber como o crocodilo chega quase que de maneira imperceptível, garantindo assim o seu almoço.

Imagens são apenas um registro da vida selvagem

Este é um ponto que vale sempre ser reforçado, isso porque embora as imagens possam parecer fortes para alguns, elas nada mais são do que um registro do reino animal e da forma como as espécies precisam se comportar para se alimentar e garantir assim a sua sobrevivência.

Cabe recordar também que caso se depare com um animal selvagem em alguma situação, o correto é não se aproximar e acionar o serviço de proteção, que irá acolhê-lo e direcioná-lo para o local adequado.

Mas e então, quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

