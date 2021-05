Vídeo flagra filhote de lobo fofo uivando para reencontrar a matilha

Um vídeo compartilhado pela Voyageurs Wolf Project (VWP) na última quarta registrou o momento em que um filhotinho de lobo aparentemente com não mais de quatro semanas começa a uivar para reencontrar a matilha.

Pela idade do filhote, segundo os especialistas, ele ainda está aprendendo a usar os sons para se comunicar com a matilha.

No vídeo, é possível ouvir o resto do bando respondendo ao apelo do filhote, sinal de que o grupo está próximo.

O VWP tem apoio da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, e estuda os lobos do Parque Nacional próximo à fronteira canadense.

Os pesquisadores querem entender o que os lobos fazem no verão, quando o estilo de vida dos lobos muda da típica matilha caçadora de inverno para grupos mais isolados.