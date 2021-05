Vídeo mostra cobra escondida em bebedouro; ‘senti cócegas’

Uma jogadora achou uma surpresa perigosa no bebedouro de um campo de golfe que não foi identificado. Em um vídeo que se tornou viral no Twitter, ela mostra o que encontrou após sentir “cócegas no seu dedo”.

As imagens divulgadas pelo portal Golf Digest mostram uma grande cobra cuja espécie não foi revelada escondida e mostrando sua língua bem perto da torneira em que as pessoas pegam água.

Confira a gravação:

Mais um flagra inusitado de cobra

O capturador de cobras, Luke Huntley, que atua com seu serviço Snake Catcher Noosa em Queensland, na Australia, também flagrou uma cobra em uma situação inusitada esta semana e o vídeo se popularizou no Facebook.

Confira mais:

Primeiro, ele encontrou uma píton grande presa no motor de um carro. A cobra entrou enquanto o automóvel estava estacionado em um parque. Seu colega Stuart Mackenzie, do Sunshine Coast Snake Catchers 24/7, também já havia se deparado com o mesmo tipo de resgate.

Casos de pítons encontradas no motor de carros não é algo incomum, pois estas cobras buscam de um abrigos calorosos para manter sua temperatura.