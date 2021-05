Vídeo flagra momento em que leopardo rouba presa de hiena e consegue escapar; assista

Quando pensamos em reino animal, para as espécies, vale tudo ou quase tudo para sobreviver, e claro, se alimentar. E para quem ficou curioso, um vídeo compartilhado pelo perfil do Instagram The Real Nature Page traz um exemplo disso.

Com mais de 130 mil visualizações em apenas um dia de publicada, a gravação, que tem repercutido entre os internautas, flagra o momento exato em que um leopardo rouba a presa de uma hiena e consegue escapar.

Ao analisar o vídeo, pode-se perceber que o felino chega tranquilamente e arrasta a presa pela boca. A hiena até tenta recuperar a sua comida, porém sem sucesso, uma vez que o leopardo escala uma árvore.

Vídeo é apenas um registro da vida selvagem

Como sempre alertado, embora a cena possa parecer forte para alguns, elas nada mais são do que um registro da vida selvagem, ou seja, os animais precisam adotar tais comportamentos para garantir os seus alimentos e sobrevivência.

E lembre-se: caso aviste um animal selvagem, o correto é não se aproximar e acionar o serviço de proteção, que irá auxiliá-lo da maneira correta.

Mas e então, está curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

