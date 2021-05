Vídeo curioso mostra polvo que agarra mão de mergulhador e tenta puxá-lo para a ‘toca’

Um vídeo curioso registrou o momento em que um polvo agarra a mão de um mergulhador e tenta puxá-lo para a ‘toca’.

A pequena gravação do ‘contato humano’ foi compartilhada recentemente no YouTube e em várias outras redes sociais.

No vídeo é possível ver como o animal marinho agarra a mão do explorador, que havia se aproximado para o contato.

Para isso, o polvo utilizou seus tentáculos, que servem para a locomoção, para defesa e para a captura de presas para a sua alimentação.

Polvo que agarra mão de mergulhador e tenta puxá-lo para a ‘toca’

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, a gravação foi registrada na Austrália. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

