Bebê de 10 meses morre após ataque de rottweilers da família nos Estados Unidos

De forma trágica, uma bebê de 10 meses morreu, nesta semana, após ataque por cães da família nos Estados Unidos.

O caso comovente aconteceu no Condado de Johnston, no estado americano da Carolina do Norte, de acordo com informações do site WECT.

Os policiais encontraram Scott Winberry tentando salvar sua filha de 10 meses, Malia Scott Winberry, depois que ela foi atacada pelos rottweilers da família.

Como revelado, a menor morreu antes da chegada dos bombeiros, devido aos graves ferimentos, informou o gabinete local.

“Os investigadores chegaram ao local e rapidamente determinaram que este incidente foi um acidente trágico”, disse o capitão Jeff Caldwell.

Scott disse ainda que saiu de sua e ouviu uma movimentação estranha. Ele voltou para a casa e encontrou os cães atacando Malia.

Este é o segundo ataque fatal de cães envolvendo uma criança na área no último mês, deixando moradores preocupados.

Ainda de acordo com as informações, os cães serão sacrificados por determinação das autoridades. Confira matéria local:

Com informações do site WECT

