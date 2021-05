Vídeo flagra momento em que lince captura esquilo; tente acompanhar a rápida movimentação

Compartilhado recentemente pelo perfil do Instagram The Real Nature Page, um vídeo mostra como um lince faz para capturar um esquilo, porém em uma situação na qual há uma grande movimentação do roedor.

Na gravação, que já conta com milhares de curtidas e diversos comentários, é possível ver que o esquilo consegue escapar por um breve momento, contudo novamente é paralisado por seu predador.

Embora todas as tentativas, como se pode ver, desta vez o lince acabou levando a melhor, garantindo assim o seu almoço.

Você pode se interessar por:

Vídeo é apenas um registro da vida selvagem

Como alertado na maioria das vezes, mesmo as imagens parecendo fortes para alguns, elas nada mais são do que um registro da vida selvagem. Em linhas gerais, isso quer dizer que os animais precisam adotar tais comportamentos para garantir não só as suas refeições, mas também a sobrevivência.

Sobre a gravação, os internautas aproveitaram a oportunidade e deixaram comentários como: “Velocidade máxima”.

Mas e então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

O que acha de assistir mais um vídeo?