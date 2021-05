Vídeo mostra perseguição surpreendente e ataque brutal de leoa à gazela; assista

Um vídeo compartilhado recentemente pelo canal do YouTube Maasai Sightings traz mais um retrato de como funciona a vida selvagem. Se você está curioso para saber o que aconteceu, nesta oportunidade, uma leoa é flagrada perseguindo uma gazela.

Ao analisar a gravação, pode-se perceber que há um momento em que o mamífero consegue escapar da felina, porém uma queda faria com que a situação mudasse.

No vídeo, que em pouco tempo de publicado já supera as 560 mil visualizações, é possível ver como a leoa garante a sua presa em um ataque rápido e intenso.

Internautas compartilharam suas impressões

Junto com as visualizações, os telespectadores do YouTube deixaram diversos comentários sobre o vídeo, dentre eles:

“Esse leão é a prova viva de nunca desistir da presa que você está perseguindo, não importa o quão rápido seja, porque tudo pode acontecer”;

“A leoa conhecia bem o terreno e provavelmente esperava um deslize”;

“Aquela gazela teria ficado muito pior com um crocodilo, hiena ou cães selvagens”.

E então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

