Vídeo impressionante capta momento em que polvo aparece caminhando como uma “pessoa” e registro intriga usuários

Um vídeo impressionante captou o momento em que polvo aparece caminhando como uma “pessoa”, no fundo do mar, intrigando internautas.

A gravação foi compartilhada pelo canal ‘Canal del Mar’ no YouTube e já conta com quase 100 mil visualizações.

Nas imagens, é possível perceber como ele “anda” como se fosse uma pessoa apoiada com seus tentáculos.

Como revelado pelo site ‘El Heraldo de México’, a alimentação deste ser curioso baseia-se no consumo de caranguejos, amêijoas e camarões que captura, combinando as suas técnicas predatórias, o seu andar único e o uso de ferramentas.

Polvo aparece caminhando como uma “pessoa” e registro intriga usuários

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, a espécie é geralmente encontrada nos oceanos Pacífico e Índico Ocidental. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

Com informações do site ‘El Heraldo de México’

