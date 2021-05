Vídeo mostra reação emocionante de cachorrinha ao receber cadeira de rodas para passear; assista

Este é o típico vídeo em que você termina de assistir com o “coração aquecido”. Para quem está curioso, compartilhada recentemente pelo usuário do Twitter @MiHeroeSinCapa, uma gravação mostra a reação de uma cachorrinha ao receber uma cadeira de rodas para dar um passeio.

Ao analisar as imagens, pode-se perceber o quanto a cachorrinha fica feliz ao saber que irá sair de casa com a dona. É possível escutar a mulher, cuja identidade não foi revelada, perguntar em inglês: “Você quer dar um passeio?”. E ao que se pode notar, a doguinha ficou bastante contente com o convite.

Além de ser registrada dentro de casa, a cachorrinha é gravada em outro momento, porém desta vez já na rua.

Internautas compartilharam suas impressões

Isso mesmo! Além das mais de 120 mil visualizações, o vídeo rendeu diversos comentários, dentre eles:

“Que lindo”;

“Ai, essas coisas me fazem chorar”;

“Você pode ver nos olhos dela a alegria, felicidade e gratidão que só eles sabem mostrar a um amigo fiel”.

Preparado para ver como foi este momento? Então, separe sua caixinha de lenços e confira abaixo o vídeo divulgado no Twitter. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

La reacción de este perrito al recibir su silla de ruedas es emocionante.

Sin duda será mucho más feliz ahora😍 pic.twitter.com/ZrlYKOU0gV — Héroes sin Capa! 🦸‍♂️ (@MiHeroeSinCapa) May 22, 2021

