Vídeo mostra embate brutal entre tigresa e crocodilo e luta por sobrevivência; assista

Quando falamos sobre registros da vida selvagem que envolvem crocodilos, é natural dizermos que na maioria das vezes este réptil levou vantagem, não é mesmo? Contudo, um vídeo compartilhado pelo perfil do Instagram The Real Nature Page traz um registro que mostra o contrário. Quer saber mais?

Para quem está curioso, na gravação, que já ultrapassa as 220 mil visualizações, é possível ver uma tigresa protagonizando um ataque brutal ao crocodilo e embora ele tente escapar, ao que se pode notar, acaba de certo modo dominado pela felina.

Como pode ser visto no vídeo, há um momento no qual as imagens têm um corte, porém de acordo com a legenda, a tigresa levou a melhor nesta situação e “matou o crocodilo de 4,2 metros de comprimento”.

Vídeo é somente um registro da vida selvagem

Como alertado em outras oportunidades, embora a gravação e as imagens possam parecer fortes para alguns, elas nada mais são do que um registro de como funciona o reino animal e a vida selvagem. Assim sendo, as espécies precisam se comportar de tal maneira para garantir a sua sobrevivência e também o alimento.

Mas e então, está curioso e quer ver tudo aconteceu? Veja abaixo o vídeo compartilhado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

