Uma foto polêmica de um homem australiano, aparentemente, ‘surfando’ em um crocodilo rio abaixo despertou indignação nas redes sociais.

A imagem foi publicada na plataforma Reddit nesta semana, de acordo com informações do site Totally Vegan Buzz.

O impressionante registro polêmico mostra um homem descalço vestindo uma jaqueta e em pé em cima de um crocodilo.

Como revelado, ele foi visto segurando uma ponta de uma corda enquanto a outra era amarrada à mandíbula do animal.

Foto de um homem ‘surfando’ em um crocodilo rio abaixo desperta indignação

Embora a imagem tenha sido removida do site em 24 horas, ela se tornou viral com capturas de tela salvas do Reddit.

Ainda segundo as informações, a foto bizarra foi duramente criticada em várias plataformas. Confira o registro:

Foto: Reprodução – Reddit

