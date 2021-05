Mulher morre após mordida de um gato: primeiro caso de raiva humana em 13 anos na Argentina

A mídia argentina noticiou recentemente a morte de uma mulher de 33 anos na província de Buenos Aires após ser mordida por um gato.

É o primeiro caso de raiva humana no país vizinho depois de 13 anos, de acordo com informações do site T13.cl.

A família da mulher informou que em março ela foi mordida por um gato de rua e depois do incidente não foi feito nenhum check-up médico, segundo o jornal Clarín.

Só no dia 18 de abril a mulher começou a apresentar vários sintomas, como fraqueza nos braços e sensação alterada.

Mulher morre após mordida de um gato

Ainda de acordo com as informações, ela decidiu procurar um centro de saúde na capital argentina.

Sua saúde estava piorando e teve que ser internada no Hospital Municipal Coronel Suárez, onde morreu de encefalite.

Com informações do site T13.cl

