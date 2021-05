VÍDEO: Rodovia de alta velocidade impede a passagem de animais silvestres e construção de ‘ponte’ permite solucionar problema

As rodovias têm um impacto negativo na movimentação de animais silvestres, perturbando ecossistemas que precisam da presença da fauna.

No estado americano Utah, foi registrado como funciona um corredor biológico para solucionar o problema.

A elevação funciona como uma ponte sobre a rodovia permitindo que diferentes espécies retornem ao seu habitat.

Rodovia de alta velocidade impede a passagem de animais silvestres

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

“O Canadá também tem suas estradas assim” e “humanos invadimos seu território” foram alguns dos comentários.

Ainda de acordo com as informações, a passagem fica nos Estados Unidos. Confira o registro compartilhado no Instagram:

Com informações do site T13

