Vídeo angustiante registra pânico dentro de avião pouco antes de pouso de emergência

Um vídeo angustiante registrou o pânico dentro de um avião pouco antes do pouso de emergência na Austrália.

O caso aconteceu no dia 13 de maio no aeroporto de Brisbane, provocado por um alerta do trem de pouso, de acordo com informações do site 9News.

Como revelado, a aeronave turboélice De Havilland Dash 8-400 registrada tinha 64 passageiros e 4 tripulantes a bordo, da companhia Qantas.

O vídeo gravado por uma passageira capturou o momento em que a aeronave se aproximava da pista para um pouso de emergência.

Uma comissária de bordo gritava repetidamente “brace, brace, brace” (prepare-se) e “stay down, head down” (fique abaixado, cabeça abaixada).

Apesar do susto, a atitude da tripulante é padrão, executada conforme os manuais e treinamentos da companhia, como detalhado pelo site AEROIN. Confira o vídeo:

