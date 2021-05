Vídeo registra momento em que golden retriever ‘busca’ gato amigo para tirar foto e registro engraçado se torna viral nas redes

Um vídeo registrou o momento em que um golden retriever ‘busca’ um gato amigo para tirar foto e o registro engraçado se tornou viral nas redes.

A pequena gravação foi divulgada pelo perfil @itimaliasof no Twitter, com quase 900 mil seguidores.

Como revelado, o momento foi captado recentemente e já conta com mais de 400 mil visualizações.

Golden retriever ‘busca’ gato amigo para tirar foto

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

“Eu puxando pra tirar foto com o pessoal na escola”, “vai tirar foto sim senhor” e “O melhor foi eles fazendo pose com o gato” foram alguns dos comentários. Confira o vídeo compartilhado no Twitter:

o doguinho pegando o gato pra tirar foto eu vou morrer pic.twitter.com/qBfi5sz5sv — iti malias 😍 (@itimaliasof) May 19, 2021

