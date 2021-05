Vídeo registra momento em que dragão-de-komodo devora cervo bebê por inteiro; assista

Quando pensamos em vida selvagem e em especial em um dragão-de-komodo, você possivelmente deve ter uma ideia de padrão de ataque, certo? Caso não saiba, a mordida deste animal é capaz de paralisar outra espécie, possibilitando assim que ela seja devorada na maioria das vezes ainda viva. E para quem está curioso, um vídeo compartilhado pelo perfil do Instagram The Real Nature Page traz um exemplo disso.

Na gravação, que já superou as 250 mil visualizações, é possível ver que embora haja um cervo maior em cena, primeiro, o dragão-de-komodo segue para o ataque do filhote, devorando-o por inteiro.

Ao que se pode notar, aparentemente, o bebê cervo estava nascendo, porém rapidamente foi atacado e devorado pelo crocodilo-da-terra (nome como também é conhecido o dragão-de-komodo).

Vídeo é apenas um registro da vida selvagem

Como alertado em diversas oportunidades, embora as imagens possam parecer fortes para alguns, elas nada mais são do que um registro da vida selvagem. Em linhas gerais, isso quer dizer que os animais precisam adotar tais comportamentos para garantir não somente o alimento do dia, mas principalmente a sua sobrevivência.

E então, está curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo compartilhado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

