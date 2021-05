Vídeo impressionante registra encontro de mergulhador com tubarão-baleia em alto mar

Um vídeo impressionante registrou o encontro de um mergulhador com um tubarão-baleia em alto mar.

A pequena gravação foi divulgada recentemente no Instagram e já conta com mais de 200 mil visualizações.

Como revelado pelo site CNN, o encontro maravilhoso foi o vivido pelo mergulhador inglês Kaushiik Subramaniam.

O pesquisador marinho conseguiu registrar o animal que comia plâncton, microrganismos microscópicos invisíveis ao olho humano, a poucos metros de distância.

Encontro de mergulhador com tubarão-baleia em alto mar

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

“Muito lindo”, “que beleza” e “que animal mais lindo” foram alguns dos comentários.

Ainda de acordo com as informações, o encontro ocorreu nas Maldivas. Confira o vídeo compartilhado no Instagram:

Com informações do site CNN

