Vídeo fofinho de rottweiler no pula-pula viraliza nas redes sociais. Assista.

Kona é uma cadela de dois anos e foi flagrada brincando com Alex, a filha do seu casal de tutores, em vídeo divertido que viralizou nas redes sociais.

Um momento fofinho foi flagrado no estado de Wyoming, nos Estados Unidos. Nele, Alex, de três anos, e a cadelinha da família, Kona, brincam no pula-pula no jardim da família. O momento foi capturado pelos pais de Alex em 5 de maio e ambas pareciam bem à vontade, pulando e se divertindo juntas. Assista.

Rottweiler Dog And Little Girl Bounce Around On Trampoline Together Bouncing buddies having the time of their lives! 🥰🥳 Publicado por Woof Woof en Martes, 11 de mayo de 2021

As duas se divertem dando cambalhotas no ar juntas na cama elástica. A cadelinha Kona parece copiar os movimentos da menina e inclusive parece estar encorajando-a a dar saltos maiores. Em entrevista ao Daily Mail, os pais de Alex disseram: “Alex adora pular na cama elástica com Kona, nossa rottweiler de dois anos. Kona é super doce com Alex e é a melhor amiga dela. Elas sempre estão cuidando uma da outra”.

Enquanto Alex grita “uau” e pula, a cadelinha late em resposta em uma demonstração de amizade comovente. A mãe de Alex pode ser ouvida rindo atrás da câmera enquanto a dupla brincalhona fica cada vez mais entusiasmada com cada salto.