VÍDEO: Funcionários ouvem barulhos e encontram píton de 5 metros no banheiro de um café

Na madrugada do último sábado (15), funcionários de um café na região de Kranji, em Singapura, levaram um susto ao realizar trabalhos de madrugada no estabelecimento.

De acordo com o portal de notícias MS News, os trabalhadores ouviram barulhos suspeitos vindos do banheiro e pensaram que se tratava de um invasor. No entanto, ao chegar ao cômodo, perceberam que uma cobra píton de 5 metros saia da privada do local.

Sem saber o que fazer, a dupla pediu ajuda nas redes sociais compartilhando imagens do animal. Eles foram aconselhados a chamar as autoridades, mas nenhuma ocorrência foi identificada e o destino do animal não pode ser descoberto.

Confira o registro publicado no Facebook:

Reprodução / Facebook

Em março deste ano, um bombeiro se tornou notícia depois de capturar uma píton com uma manobra habilidosa. As imagens mostram ele resgatando a cobra da privada de um banheiro na Tailândia.

Com luvas e um reflexo rápido, o profissional consegue segurar a cobra pela cabeça e retirá-la do vaso sanitário.

Estas não foram as únicas pítons que se tornaram notícia

Uma moradora de Queensland, na Austrália levou um choque ao descobrir uma cobra de dois metros enrolada no parabrisa do seu carro.

O manipulador profissional de cobras, Stuart McKenzie, conhecido pela página Sunshine Coast Snake Catchers no Facebook, foi o responsável pela captura do animal.

Confira mais:

‘A senhora ficou desesperada e ligou para a gerência, basicamente quase teve um ataque cardíaco’, revelou.

Big Snake On Ladies Windscreen! 😬 Wowzas. Imagine walking down to the carpark to find this big Carpet Python on your… Publicado por Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 en Sábado, 15 de mayo de 2021

Ele explicou que a cobra sonolenta provavelmente estava absorvendo o calor do motor depois que o carro foi estacionado na garagem.

Segundo o Daily Mail, este é um momento de muitos encontros com cobras na Austrália, pois nesta época os machos saem em busca das fêmeas para o acasalamento.