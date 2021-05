Momento fofura: Menininho é registrado alimentando diversos cangurus; assista

Se você já conferiu alguns vídeos do influenciador Matt Wright, possivelmente deve saber que suas aparições geralmente são em situações que envolvem crocodilos, certo? De toda forma, uma publicação recente em sua conta do Instagram traz um registro na verdade de um “momento de fofura”, no qual um menininho é gravado alimentando diversos cangurus.

Em seu post, Matt escreveu: “Eu acho que é muito importante para as crianças interagirem com a vida selvagem. Os animais, é claro, devem ser manuseados corretamente, mas sem essa interação são apenas mais um animal atrás das grades”.

Veja também estas sugestões:

O influenciador, que conta com mais de 350 mil seguidores somente no Instagram, acrescentou que esta é uma iniciativa que desenvolve, mesmo que de maneira indireta, uma conscientização sobre a valorização da vida animal: “Ser capaz de tocar e se envolver com a vida selvagem cria uma compreensão e respeito profundos em uma idade jovem, que continuará pelo resto de sua vida”.

Internautas também se manifestaram sobre o ‘momento fofura’

Além das milhares de visualizações e curtidas, o vídeo rendeu diversos comentários, dentre eles:

“Que experiência maravilhosa para o seu filho”;

“Bebê adorável”;

“Fotos mágicas! O tempo passa logo e é ótimo registrar esses momentos”;

“Isso é tão fofo. Ele tem amigos para a vida toda”;

“Concordo absolutamente. A experiência prática é muito importante. É uma alegria ver nossos filhos sendo surpreendidos pela incrível vida selvagem australiana”.

Está curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

Importante: arraste para o lado, pois se trata de vários vídeos.

Você pode se interessar por: