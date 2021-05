Vídeo registra enfrentamento entre lince canadense e leão da montanha; assista

Quando falamos de vida selvagem, para os animais, recuar durante um enfrentamento pode significar que uma das espécies possivelmente se tornará o próximo “almoço”, a não ser que esta atitude seja de fato segura. Para quem está curioso, um vídeo divulgado recentemente pelo perfil do Instagram The Real Nature Page traz um breve registro do reino animal e de dois felinos.

Na gravação, que em pouco tempo de publicada já soma mais de 170 mil visualizações, é possível ver que um lince canadense e um leão da montanha (também conhecido como onça-parda ou puma) estão frente a frente, quando resolvem de fato se enfrentar.

Após uma breve luta, ao que se pode notar, o lince possivelmente percebe que não seria possível seguir com o enfrentamento e vai recuando aos poucos, até que consegue escapar.

Gravação rendeu diversos comentários

Além das visualizações, os internautas aproveitaram a oportunidade para compartilhar suas impressões sobre este registro, deixando mensagens como:

“A cara de lince falava: “Não devia ter feito isso”;

“Isso é tão selvagem que ambos os inimigos, iguais em força, foram sábios em seguir seus caminhos separados!”;

“Impressionante vê-los”.

E então, curioso para ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

