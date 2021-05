FOTOS: Mulher entra em pânico ao descobrir que ‘cachorro’ perdido na garagem de casa era raposa

Uma mulher entrou em pânico ao descobrir que o suposto ‘cachorro’ perdido na garagem de casa era na verdade uma raposa.

Como revelado pelo site G1, a moradora chamou a vizinha depois que encontrou o animal escondido atrás de um vaso de flores, em Capão Bonito (SP).

Depois de esclarecida a situação, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada até o local para resgatar o animal, e devolvê-lo à natureza.

O registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, no momento, a raposa também apresentava comportamento arisco. Confira:

Reprodução – Arquivo Pessoal

