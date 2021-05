Vídeo: gato pula do 5º andar do prédio em chamas

Uma unidade de Bombeiros de Chicago que atendia a uma chamada de um prédio em chamas quase não acreditou quando viu um pequeno gato preto na janela do quinto andar, enquanto as chamas consumiam o edifício.

O vídeo gravado pelos bombeiros mostrou o exato momento em que o animal aparece na janela com os vidros quebrados e salta de altura de mais de 20 metros e cai sobre as quatro patas, quicando no chão gramado antes de sair correndo.

Assustado, o animal correu para baixo da viatura e desapareceu.

Os bombeiros disseram que o fogo ficou restrito a um dos apartamentos e as causas ainda não foram descobertas.