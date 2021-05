Vídeo flagra luta brutal entre javali e leopardo que é interrompida por crocodilo; assista

Quando falamos de vida selvagem, para os animais vale quase tudo para sobreviver e se alimentar. Se você está curioso, um vídeo compartilhado recentemente pelo perfil do Instagram The Real Nature Page mostra como um embate entre um leopardo e um javali é interrompido por um crocodilo.

Na gravação, que em pouco tempo de publicada já superou as 130 mil visualizações, pode-se perceber que o felino está tentando garantir seu almoço, quando é surpreendido pelo réptil que também tenta ganhar um pedaço da presa.

Ao se ver diante da situação com mais um predador, o leopardo sai arrastando o javali, que tenta de todas as formas escapar do ataque.

Vídeo rendeu diversos comentários

É isso aí! Os internautas aproveitaram a oportunidade para compartilhar suas impressões sobre as imagens, deixando mensagens como:

“Aquele tigre teria sido o almoço se não tivesse se virado quando o fez”;

“Nossa, parece cena de filme”;

“Ei, pare com isso, nós queremos uma luta limpa”.

Preparado para ver como tudo aconteceu? Confira a seguir o vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

