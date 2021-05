VÍDEO: Família encontra píton de 3 metros se escondendo no papel higiênico do banheiro

Uma família de Queensland, na Austrália, encontrou uma visitante inesperada entre os papéis higiênicos do banheiro e levou um susto: “Eu saí do banheiro e minha filha entrou. Ela saiu gritando”, disse a mãe.

De acordo com o Daily Mail, a cobra de 3 metros estava dormindo e o serviço de captura de animais Sunshine Coast Snake Catchers foi chamado para prestar socorro.

Stuart McKenzie publicou o vídeo da captura nas redes sociais e impressionou usuários que não acreditavam como o animal pode se esconder ali.

“Olha, aí está a cauda, ​​parece de um tamanho considerável e, na verdade, está junto com todo o papel higiênico”, disse McKenzie na gravação publicada no Facebook.

“Que sorte você ter visto ela, imagine que você está lavando a roupa e ele sai bem na sua cara”, completou.

A espécie que é encontrada facilmente em todo o norte, leste e sul da Austrália, foi removida com segurança e mais tarde solta em um bosque próximo.

Essa cobra não é venenosa e não apresenta perigo para os humanos, mas pode atacar animais e sua picada é bem dolorosa.

No ano passado, um adolescente que foi mordido por uma píton enquanto estava sentado na privada e assistia vídeos no seu celular em Nonthaburi, na Tailândia.

Confira mais:

“Eu estava usando o banheiro e alguns momentos depois de me sentar senti uma dor no meu pênis. Olhei para baixo e vi que havia uma cobra pendurada. Em seguida, havia sangue por toda parte. Era apenas uma pequena cobra, mas sua mordida foi tão forte “, disse Shiraphop Masukarat, que tinha 18 anos na época, segundo o portal de notícias Times Now.

Após ser socorrido por paramédicos e levado ao hospital, o jovem levou três pontos nas glândulas do pênis.