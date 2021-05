Polvo gigante surge em praia turística na Austrália e assusta moradores

Um vídeo impressionante registrou o momento em que um polvo gigante surge em uma praia turística na Austrália.

A pequena gravação espetacular, considerada um momento raro, foi compartilhada recentemente no YouTube.

O gigante morador do oceano de oito patas foi registrado deslizando pelas areias e tinha tentáculos de cerca de 30 cm de comprimento.

Como revelado, normalmente gostam de ficar em águas profundas e raramente são vistos cruzando uma praia.

Polvo gigante surge em uma praia turística na Austrália

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o caso aconteceu na famosa praia de Byron. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

LEIA TAMBÉM: